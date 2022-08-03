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Шефы
1-й сезон

Шефы (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Chefs 14 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мини-сериал рассказывает о шеф-поваре знаменитого французского заведения, готовом пойти на всe ради спасения собственного ресторана. А также, о его отношениях с другими людьми, в полностью неполиткорректном мире…

Страна
Франция
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шефы»