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Детям
Щенячий патруль
2-й сезон

Щенячий патруль (мультсериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

8.52014, PAW Patrol 26 серий
Мультсериалы, Приключения0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Щенячий патруль»