Sex Life (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Американская драма о матери двоих детей, которая вспоминает бурную молодость и начинает задумываться о правильности своего выбора. У Билли есть все — любящий муж, прекрасные дети, большой дом и материальный достаток. Погрязнув в надоевшей домашней рутине, она все чаще мысленно возвращается к былой беспечной жизни с нескончаемыми вечеринками, беспорядочным сексом и прочими радостями беззаботной юности. Воспоминания и фантазии становятся реальностью, когда Билли встречает бывшего возлюбленного и начинает сомневаться в том, чего она все-таки хочет: жить для себя или семьи. Оставайтесь с Wink и включайте жаркую мелодраму Sex life — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

