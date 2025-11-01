Сердца в унисон (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сможет ли любовь победить, когда на пути стоят гордость и боль прошлого? «A Heartbeat Away» — это напряженная драма о второй любви, которая заставляет сердце биться чаще. История начинается с болезненного разрыва: Кейти разбивает сердце Шону, не сумев оценить его потенциал. Ее решение, продиктованное сомнениями и юношескими идеалами, на годы разлучает их, оставляя лишь сожаление и невысказанные слова. Но судьба готовит им новую встречу. Спустя годы Шон возвращается — успешный, могущественный и холодный генеральный директор крупной компании. Теперь он — ее новый начальник. Он уверен, что хочет лишь одного — заставить Кейти увидеть, какую ошибку она совершила, и заставить ее пожалеть о своем выборе. Он готов на все, чтобы отомстить, превратив ее жизнь в испытание . Однако, сталкиваясь с Кейти снова и снова, Шон постепенно начинает замечать то, чего не видел раньше. Под маской женщины, когда-то отвергнувшей его, он видит следы прежних чувств и скрытую боль. Что, если ее жестокий поступок был не проявлением высокомерия, а отчаянной жертвой во имя его же будущего? Истина, как пазл, складывается из обрывков прошлого, заставляя Шона усомниться в собственных мотивах. Он все еще любит ее или является заложником собственной гордости?

