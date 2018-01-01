Wink
Секс в другом городе: Поколение Q
2-й сезон

Секс в другом городе: Поколение Q (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.42021, The L Word: Generation Q 10 серий
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Возвращение культового сериала. И это не очередная перезагрузка, а именно продолжение: сезон из восьми эпизодов снова соберет вместе звезд оригинального шоу. Возрожденный «Секс... » нацелен на новое, прогрессивное поколение зрителей, так что ждите более смелых персонажей и ярких историй.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

