WinkСериалыСчастье вперед1-й сезон
Счастье вперед (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
8.42025, Счастье вперед. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
После потери долгожданной беременности, находясь на грани развода, переводчица Елена едет на лечение в турецкую клинику, которой владеет свекор ее сестры Юсуф. Там же лечатся сестра Лены и ее муж Кемаль: они мечтают о ребенке и планируют ЭКО.
В клинике Лена знакомится с Фатихом, братом Кемаля, заместителем главного врача. Между ними появляются чувства, они симпатизируют друг другу. Но выясняется, что у родителей Кемаля и Фатиха свои планы на личную жизнь сыновей. Их козни приводят к ссорам и расставанию Лены и Фатиха. Тем временем Лена узнает, что беременна, и решает вернуться в Россию. А Фатих едет за ней, чтобы доказать свою любовь…