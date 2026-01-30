Счастье вперед (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

После потери долгожданной беременности, находясь на грани развода, переводчица Елена едет на лечение в турецкую клинику, которой владеет свекор ее сестры Юсуф. Там же лечатся сестра Лены и ее муж Кемаль: они мечтают о ребенке и планируют ЭКО.



В клинике Лена знакомится с Фатихом, братом Кемаля, заместителем главного врача. Между ними появляются чувства, они симпатизируют друг другу. Но выясняется, что у родителей Кемаля и Фатиха свои планы на личную жизнь сыновей. Их козни приводят к ссорам и расставанию Лены и Фатиха. Тем временем Лена узнает, что беременна, и решает вернуться в Россию. А Фатих едет за ней, чтобы доказать свою любовь…

