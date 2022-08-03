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Рыцарь Майк
3-й сезон

Рыцарь Майк (мультсериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

6.32013, Mike the Knight 25 серий
Мультсериалы, Семейный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Юный Майк живет в средневековом королевстве. Сын короля и королевы, он твердо решил стать благородным рыцарем, как и его отец. Выбрав своим девизом фразу «Время быть рыцарем, а рыцарь может всe!», Майк учится быть сильным, всегда поступать справедливо. Юный рыцарь с бурлящим энтузиазмом принимает любые вызовы, будь то охрана замка, организация праздника или спасение принцессы. Ежедневно он будет выполнять новые миссии и становиться похожим на настоящего рыцаря, конечно, не без помощи своих верных друзей.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Семейный, Мультсериалы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb