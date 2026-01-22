Руслан и Людмила. Сезон 1
Wink
Детям
Руслан и Людмила
1-й сезон

Руслан и Людмила (сериал, 1972) сезон 1 смотреть онлайн

1972, Руслан и Людмила. Сезон 1 2 серии
Фэнтези12+
Сезон в подписке «Wink Дети»

О сериале

Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство - и, в конце концов, в жестоком бою побеждает Черномора...

Страна
СССР
Жанр
Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb