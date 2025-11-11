Русалочка (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В открытом море, где вода совсем синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло, жила маленькая русалочка со своими сестрами. Самой заветной мечтой её было подняться на поверхность вслед за своими сестрами и посмотреть на мир людей, о котором так интересно рассказывала бабушка-русалка. Но для этого придётся дождаться, когда ей исполнится пятнадцать лет.

