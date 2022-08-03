Рождение мафии: Нью-Йорк (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыРождение мафии: Нью-Йорк1-й сезон
9.12015, The Making of the Mob 8 серий
Криминал, Документальный18+
О сериале
В начале XX века Манхэттен стал пристанищем для выходцев с Апеннинского полуострова. В 1907 году в Нью-Йорк из Сицилии вместе с семьей прибыл девятилетний Сальваторе Лукания, которому было суждено войти в число самых известных гангстеров в истории под именем Чарльза «Счастливчика» Лучано.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Документальный
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb