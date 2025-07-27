Ричардсон Хитчинс vs. Джордж Камбосос-мл. (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Бой между американцем Ричардом Хитчинсом и австралийцем Джорджем Камбососом-мл. прошел в воскресенье, 15 июня, в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. 28-летний Хитчинс, который не потерпел ни одного поражения из 19 встреч, впервые защитит свой титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF, а 31-летний Камбосос-мл., выигравший 22 боя из 25, попробует вернуть этот титул в Австралию.

