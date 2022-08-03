WinkСериалыРебятам о зверятах (2006)1-й сезон
Ребятам о зверятах (2006) (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
2006, All about animals 26 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В этом фильме дети смогут не только наблюдать за любимыми животными, но и узнают, кто громче всех рычит, у кого самая большая семья и даже у кого самый неприятный запах. А также познакомятся со многими другими поразительными цифрами и фактами, касающимися живой природы.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.1 КиноПоиск