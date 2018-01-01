Разум превыше убийства (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

В основе документального сериала «Разум превыше убийства» — трагическая история о жестоком преступлении и долгих годах, проведенных в тюрьме без вины. В 1985 году городок Беатрис в штате Небраска поразила новость о расправе над местной вдовой. Спустя три года расследования полиция арестовала подозреваемых — ими стали сразу шесть человек. Никто из них не помнил совершенного злодеяния, но под давлением «шестерка» призналась в убийстве. Лишь спустя десятилетия стало понятно: все они стали жертвами полицейского произвола и оказались за решеткой незаслуженно.

