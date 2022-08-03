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В первом сезоне бывшая вербовщица шахидов Мадина Табурова приезжает в Хельсинки и обращается за политическим убежищем. Сотрудница разведки Мари Саари получает задание стать агентом под прикрытием, чтобы войти в доверие к Мадине и выяснить ее планы. Обе женщины привыкли скрывать истинные имена, полностью посвящать себя работе и забывать о личной жизни. Однако неожиданно возникшая дружба переворачивает их судьбы с ног на голову, заставляя каждую пересмотреть свои ценности и убеждения.



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