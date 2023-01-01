Пули
Wink
Сериалы
Пули

Пули (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Bullets 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детективный проект от команды, создавшей «Мост» и «Убийство». Главная героиня — полицейский под прикрытием Мари, которая внедряется в террористическую группировку к Мадине. У каждой не только своя смертельно опасная миссия, но и своя правда. Однако выжить должна лишь одна из героинь. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Пули смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb