Прятки (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

1-й сезон

9.42024, Прятки. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу16+
О сериале

Шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска всех участников.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

8.1 КиноПоиск