Пропрованс. Драматические истории (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Программа самого, пожалуй, известного кулинарного блогера Ники Белоцерковской про самый гастрономический регион Франции не может быть не про еду. Однако этот проект вовсе не прикладной, он не будет анимированной иллюстрацией рецепта приготовления того или иного блюда в формате «сколько вешать в граммах». «Пропрованс. Драматические истории» - это цикл из четырех короткометражных документальных фильмов, рассказывающий от лица автора про людей и про их жизнь.

