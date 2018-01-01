Профипорт. Сезон 1
Профипорт
1-й сезон

Профипорт (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.32021, Профипорт. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу6+

О сериале

Кем лучше стать: врачом или актёром, пилотом или поваром, строителем или учителем? Ведущие изучат все самые интересные профессии, чтобы выяснить, кем они хотят стать, когда вырастут.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

8.9 КиноПоиск