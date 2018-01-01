Продай меня, если сможешь! (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

«Суперцена!», «Специальное предложение», «Только сегодня», «Без ГМО», «Скидка по карте покупателя», «Цена теперь ниже» — о подобных маркетинговых уловках осведомлены многие покупатели, но так или иначе редко получается обойти «привлекательное» предложение и выйти из магазина без совершенно ненужных вещей. Почему так происходит? Импульсивные покупки – не случайность, а целая наука. Как заставить человека приобрести то, в чем он не нуждается – изучает нейробиология, которая является одним из современных методов маркетинга. Экономисты, биологи, нейробиологи, психологи совместными исследованиями пытаются объяснить природу, причину возникновения тех или иных решений, иррационального поведения человека, и использовать эти знания для увеличения продаж. Маркетинговые технологии действуют на все каналы восприятия: зрение, слух, обоняние.



В этой программе мы планируем в жанре расследования рассмотреть уловки маркетинга, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, узнать принципы работы рекламы в соцсетях и выяснить, как наш телефон превращается в шпиона, который следит за нами каждую секунду.



Сериал Продай меня, если сможешь! Сезон 1 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.