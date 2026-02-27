Принц нарушил обет. Сезон 1
Wink
Сериалы
Принц нарушил обет
1-й сезон

Принц нарушил обет (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Tai zi dian xia jin tian po jie le ma 75 серий
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главная героиня – современная актриса, которая после смерти от трудоголизма оказывается в древнем мире в роли «шоума» – женщины, обученной искусству соблазнения. Её задача – растопить сердце наследного принца, давшего обет безбрачия. В случае неудачи её ждёт казнь. Боясь снова умереть, героиня начинает ежедневно кокетничать с холодным принцем, используя лишь современную хитрость и обаяние. Постепенно ей удаётся растопить лёд в его сердце, завоевать его любовь – и спасти собственную жизнь.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама

Рейтинг