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Поставь на рингтон (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Поставь на рингтон. Сезон 1 2 серии
Документальный16+
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О сериале
Цикл фильмов посвящён знаковым русским музыкантам 1990-х и 2000-х — группам «Ранетки», певцу Шура, певице Глюкозе… Рассказ пойдёт от лица самих музыкантов и очевидцев событий, многие из которых раньше никогда не высказывались публично. Ведущие объясняют важность героев в истории отечественной музыки.