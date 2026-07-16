Цикл фильмов посвящён знаковым русским музыкантам 1990-х и 2000-х — группам «Ранетки», певцу Шура, певице Глюкозе… Рассказ пойдёт от лица самих музыкантов и очевидцев событий, многие из которых раньше никогда не высказывались публично. Ведущие объясняют важность героев в истории отечественной музыки.

