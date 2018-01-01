Wink
Детям
Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью
1-й сезон

Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

7.72017, Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью. Сезон 1 12 серий
Комедия, Фэнтези12+

Создатели фильма «Последний Богатырь» приоткрывают зрителям двери в волшебное Белогорье. Вместе мы подружимся с Водяным и Кощеем, станцуем с избушкой Бабы Яги и даже найдeм Меч-Кладенец! Сказки снова приходят в нашу жизнь.

Россия
Комедия, Семейный, Фэнтези

