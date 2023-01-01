Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью (сериал, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью 1 сезон
Комедии, Семейные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Создатели фильма «Последний Богатырь» приоткрывают зрителям двери в волшебное Белогорье. Вместе мы подружимся с Водяным и Кощеем, станцуем с избушкой Бабы Яги и даже найдeм Меч-Кладенец! Сказки снова приходят в нашу жизнь.
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