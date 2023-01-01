Смотреть клипы Русский инди

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Сюжет
Российская инди-сцена в лицах
ВЛАЖНОСТЬ, АИГЕЛ, Тося Чайкина и другие очень разные инди-музыканты ищут новое вдали от мейнстрима
В нашем плейлисте собраны музыканты, которых можно отнести к обширному направлению «инди музыка». Здесь вы встретите постоянно экспериментирующую группу ВЛАЖНОСТЬ с динамичным треком «Привет» и певицу grust200 с меланхоличным sovietwave в андерграунд-хите «Пиво�». Вас ждет эстетический калейдоскоп ретровейва от Стереополины и душевный поп певицы Истомы в песне «Твои вещи». Оцените адреналиновые и абсурдисткие треки группы «досвидошь» и эмоциональную Тосю Чайкину. И не пропустите суперхит группы «Буерак» «Страсть к курению» с характерным холодком постпанка и нотами иронии.
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