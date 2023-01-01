Смотреть клипы Пацанский плейлист
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Сюжет
Четкие биты и тексты для тех, кто душою с улицы
Гио Пика, Кравц, SH Kera, Второй Ка и другие исполнители для тех, кто любит дворовые исповеди.
С нашей специальной подборкой мы предлагаем погрузиться в мир русского хип-хопа. Здесь вы встретите хмурого короля тюремного рэпа Гио Пику с его медленным флоу и глубокими текстами. Рядом расположился Кравц с душевным олдскульным треком «Холода пройдут» и колдовской романтикой на фитах у все того же Гио Пики в огненном треке «Шаманка». Еще один блатной романтик SH Kera раздает черной грусти в треке «Волчок», а кыргызские пацаны из дуэта Второй Ка читают про драки в школьных дворах. У нас же Витя Матанга поясняет за новый образ и новую музыку в треке «Раньше было лучше», а Сема Мишин посылает «Правила» к черту. В окружении своих атмосфернее звучит и суперхит Ханаро и Маракеша «Движ Париж». Эти и другие исполнители задевают за живое настоящих пацанов.
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