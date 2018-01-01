WinkДетямПисьма Феликса1-й сезон
Письма Феликса (мультсериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
2005, Briefe von Felix - Ein Hase auf Weltreise 26 серий
Пушистый и забавный маленький кролик Феликс увлекается путешествиями и обожает приключения. Он отправляется в путешествие по всему миру и пишет письма своей подружке Софи, описывая собственные приключения в Лондоне, Париже, Риме, Египте, Африке, США и других отдаленных уголках земли.
СтранаГермания
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
6.8 IMDb