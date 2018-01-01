Пэт Маккормак vs Мигель Парра (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Серебряный призер Олимпиады-2020 Пэт Маккормак строит фантастическую профессиональную карьеру и стремится к титулу чемпиона мира. А пока – другие пояса. Он уже получил право побиться за чемпионство Великобритании и владеет титулом WBA Intercontinental, который ему предстоит защищать от грозного Мигеля Парры. Непобедимому Маккормаку с его чемпионскими амбициями никак нельзя проигрывать, но напротив будет опытный мексиканец с тремя нокаутами в последних трех боях. Исход такой встречи совершенно непредсказуем!



Сериал Пэт Маккормак vs Мигель Парра 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.