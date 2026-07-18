Круглова Елизавета уже седьмой год отбывает наказание в женской тюрьме. В прошлом – майор милиции – в первые годы перестройки она организовала банду из сотрудников органов внутренних дел. Пять лет «оборотни в погонах» держали в страхе Приморский край и прилегающие к нему районы. Потом их взяли... «Мамка» Елизавета Круглова получила 12 лет. Ее двухлетняя дочь Полина оказалась в детдоме. Свою мать девочка почти не помнит. За примерное поведение начальник тюрьмы подает документы Елизаветы на УДО. За несколько месяцев до выхода на свободу Елизавета падает в обморок. Диагноз тюремного доктора: рак головного мозга. Женщина понимает – ей осталось жить всего несколько месяцев.



В это время на зону поступает осужденная Дарья Еремина, следователь по особо важным делам. Три года она пыталась поймать серийного убийцу Анатолия. В итоге – сама оказалась за решеткой за превышение служебных полномочий. Лизе приходит в голову дерзкий план. Она предлагает Даше с помощью пластического хирурга Вали поменяться лицами и, соответственно, жизнями. Лиза с лицом Даши умрет, а Даша выйдет вместо «мамки» Лизы на свободу, воспользуется ее финансовым могуществом и станет матерью Полине. Перед Дашей встает серьезный выбор: отказаться от своих убеждений и собственной семьи или довести дело преступника до конца, любой ценой...

