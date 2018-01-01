Отбросы (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Хулиганы-аутсайдеры получают суперспособности. Британский хит о трудных подростках со звездой криминальной комедии «Голяк» Джозефом Гилганом. Пятеро юных правонарушителей попадают на исправительные работы. Келли, Нейтан, Кертис, Алиша и Саймон — незнакомцы, у которых нет ничего общего. Ребята только и делают, что спорят да дерутся. Однажды после сильного удара молнии каждый из них получает сверхспособность, например, Келли теперь читает чужие мысли, а Кертис умеет останавливать и перематывать время. Случайный дар становится для ребят настоящим наказанием, потому что обнажает их подростковые комплексы. Не терпится узнать о приключениях героев фантастической комедии? Смотреть сериал «Отбросы» в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- Режиссёр
Том
Харпер
- Актёр
Нэйтан
Стюарт-Джарретт
- ИРАктёр
Иван
Реон
- ЛСАктриса
Лорен
Соча
- АТАктриса
Антония
Томас
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- Актёр
Роберт
Шиэн
- ММАктёр
Мэттью
МакНалти
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- ККАктриса
Карла
Кроум
- НМАктёр
Нэйтан
МакМаллен
- ХОСценарист
Ховард
Оверман
- ХОПродюсер
Ховард
Оверман
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ДРОператор
Дэвид
Рэдекер