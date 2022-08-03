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Орвилл
3-й сезон

Орвилл (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

2022, The Orville 10 серий
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Первый и второй сезоны недоступны по требованию правообладателя. Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb