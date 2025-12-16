Оливия Карри vs Кэй Скотт II (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Легендарная Кларисса Шилдс почти два года назад покинула средний дивизион, в котором была абсолютной чемпионкой мира. Титулы WBA и WBO вакантны до сих пор! Оливия Карри и Кэй Скотт уже пытались определить для них нового владельца, но их бой в сентябре 2025-го завершился ничьей. Спустя три месяца – реванш! У обеих спортсменок в карьере еще не было больших побед, а тут шанс стать сразу объединенной чемпионкой мира. Кто примерит на себя образ боксерской золушки?

