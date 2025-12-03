Охота на маньяка. Сезон 1
Wink
Сериалы
Охота на маньяка
1-й сезон

Охота на маньяка (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

9.12025, Охота на маньяка. Сезон 1 16 серий
Документальный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл документальных программ, в которых рассказываются истории об оперативно-следственных действиях правоохранительных органов по поимке маньяков.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг