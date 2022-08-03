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Одиноки вместе
2-й сезон

Одиноки вместе (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

2018, Alone Together 10 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Двое молодых неудачников Эстер и Бенжи надеются найти место под солнцем в блистательном Лос-Анджелесе. Переживая разочарование за разочарованием, они находят утешение в своей дружбе.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одиноки вместе»