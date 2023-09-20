Обжалованию не подлежит (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Обжалованию не подлежит. Сезон 1
9.32021, Обжалованию не подлежит. Сезон 1 6 серий
Документальный, Исторический18+

О сериале

Документальный цикл "Обжалованию не подлежит".

Как становятся предателями? Кто они? Почему предали? Многих из них покарали практически сразу – ещё в июле 1943 года в Краснодаре прошёл первый открытый процесс по делу одиннадцати нацистских пособников из зондеркоманды СС. Другие скрылись и начали новую жизнь – по новым документам, с придуманной героической биографией, наградами и уважением в обществе. Их тоже нашли, судили и привели приговор в исполнение. Потому что срока давности по этим преступлениям не бывает...

Исторический, Документальный

