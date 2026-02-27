Невеста по обмену (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Настоящая наследница знатного рода, зная о дурной славе семьи маркиза, всеми силами избегает брака с ним. Вместо неё под венец отправляют незаконнорожденную дочь Шэн Мими. Проходят годы. Муж Шэн Мими, маркиз, всё это время отсутствовал и внезапно возвращается – в сопровождении молодой и красивой наложницы. Все ждут, что бесправная жена будет страдать... Но обнаруживают другую картину: Шэн Мими за эти годы сама построила процветающий бизнес, воспитала умного и талантливого сына и живёт в роскоши и почёте, совершенно не нуждаясь в муже. А вернувшийся маркиз, известный своим пренебрежением к жене, теперь сам ищет её внимания. Но Шэн Мими, глядя на стоящего у её порога маркиза, лишь холодно спрашивает: "А вы кто такой?"

