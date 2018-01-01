Не язычники (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Рост популярности неоязычества в России – одна из тревожных примет сегодняшнего дня. Какое отношение к славянским неоязычникам имеет германский романтизм XIX века? Почему поклонники древнерусских божеств щеголяют тату в скандинавском стиле? Насколько размыта грань между неозяычеством и неонацизмом? Отчего в СССР христианские праздники легким движением руки превратились в языческие? Что общего между группой Beatles и фанатами древнего славянства? И наконец: почему неоязычники на самом деле НЕ-ЯЗЫЧНИКИ? На эти и многие другие вопросы отвечает сериал.

