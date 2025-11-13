Не может быть! или приключения Забавы (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Девочка, ее отец-ученый и робот пытаются восстановить земные технологии, утерянные после нападения коварных инопланетян. Анимационный сериал «Не может быть! или приключения Забавы» — познавательная фантастика для юного зрителя.



Благополучное будущее человечества оказалась под угрозой. На нашу планету напала раса пришельцев, называющих себя Архитектоны. После их атаки оказались уничтожены все технологии, ставшие привычными для людей. Однако гений по имени Аркадий Творецкий как раз заканчивает свое последнее изобретение — Архив. Теперь его дочь Забава может отправиться в путешествие за знаниями прошлого. Заглянув в разные эпохи, девочка поймет механизмы контроля качества пищи, принципы работы ферм, лечения растений от болезней, сбора данных об урожайности и многое другое.



Смогут ли полученные девочкой знания спасти человечество от катастрофы, расскажет многосерийный мультфильм «Не может быть! или приключения Забавы», который доступен к просмотру онлайн на Wink.

