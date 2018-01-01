Настоящий рэп. Сезон 2
Настоящий рэп
2-й сезон

Настоящий рэп (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.02022, Rap Sh!t 8 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Две подруги, фанатки рэпа, мечтают стать звeздами музыкальной индустрии. Правда, одной из них пока приходится подрабатывать в отеле, а другой — в одиночку воспитывать четырeхлетнюю дочь и пытаться как-то свести концы с концами.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb