Мост (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

Мост
4-й сезон

Мост (сериал, 2018) сезон 4

9.02018, Bron/Broen 8 серий
Триллер, Криминал18+

О сериале

На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением незнакомого объекта: тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Чья полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут мертвой женщины?

Страна
Швеция, Дания, Германия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

