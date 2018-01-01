Mister Booble (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

WinkСериалыMister Booble3-й сезон
О сериале
Привет! Меня зовут Mister Booble, но друзья называют меня Бублик! Я гордый представитель породы хаски и говорящая собака. Хочу заявить всем, что мы, хаски, не просто няшки, а гордые волки!
На моем канале вы найдете много интересного контента, который я создаю вместе с моим папой - звездой ютюба хаски Бандитом.
Мой папа научил меня многому, и я стараюсь передать свой опыт и знания зрителям. Мы снимаем видео о жизни хаски, их повседневных заботах и развлечениях, домашних питомцах. Также мы делимся своими приключениями и путешествиями.
На нашем канале вы найдете много контента для всей семьи, который поднимет настроение и заставит улыбнуться.