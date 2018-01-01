Между Востоком и Западом: куда идет Россия? (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Эти вопросы обсуждают даже люди, далекие от политики! Мы – в кольце врага или внешняя угроза – миф?



Какие западные и восточные тренды заражают нас? Как они трансформируются на нашей Земле, и какие из них никогда здесь не приживутся?

Славянская империя или дикий мир? Какая была Русь?

Что о нас думает весь мир? Нас боятся? Любят? Или считают отсталыми?

Ответы на эти и другие «вечные» вопросы мы будем искать вместе с видными экспертами, политиками и деятелями культуры.

