Между Востоком и Западом: куда идет Россия? (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Между Востоком и Западом: куда идет Россия?. Сезон 1 6 серий
Документальный16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Эти вопросы обсуждают даже люди, далекие от политики! Мы – в кольце врага или внешняя угроза – миф?
Какие западные и восточные тренды заражают нас? Как они трансформируются на нашей Земле, и какие из них никогда здесь не приживутся?
Славянская империя или дикий мир? Какая была Русь?
Что о нас думает весь мир? Нас боятся? Любят? Или считают отсталыми?
Ответы на эти и другие «вечные» вопросы мы будем искать вместе с видными экспертами, политиками и деятелями культуры.