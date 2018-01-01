Wink
Медведи-соседи
1-й сезон

Медведи-соседи (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Boonie Bears 104 серии
О сериале

Веселый и увлекательный мультсериал про лучших друзей, живущих в лесу. Знакомьтесь, Браир и Брамбу – два медведя, которые никогда не унывают и дружат с эксцентричной белкой. Когда в лесу появляется дровосек, троица решает ни за что не допустить вырубку деревьев. Приключения начинаются!

Страна
Китай
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.6 IMDb