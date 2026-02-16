Мама дорогая! (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Реалити, в котором тещи и свекрови круто разбираются с потенциальной родней! Будущая свекровь на неделю поселится в семье невесты, а потенциальная теща – дома у жениха. Их цель – познакомиться с будущими родственниками, их бытом и привычками, найти весь возможный компромат и прощупать все «подводные камни».

