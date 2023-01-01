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Малыши и Летающие звери (мультсериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн
8.62015, Малыши и Летающие звери. Сезон 3 5 серий
Мультфильмы0+
Сюжет
Чем на самом деле отличается круг от квадрата? Почему на войне не здороваются, а зимой гуляют по-пингвиньи? Где прячется Новый Год? Как переупрямить колготки и починить нос, который вдруг перестал работать? Ответы на эти и другие не менее важные вопросы можно �найти в новом мультсериале.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультфильмы
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