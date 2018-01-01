Любовь сквозь стены (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В мире, где антропоморфные звери живут рядом с людьми, школьница заводит дружбу с мальчиком-волком, который недавно перешел в ее класс. Фэнтезийная мелодрама «Любовь сквозь стены» — аниме об искренних чувствах и борьбе с предрассудками.



Люди и разумные прямоходящие звери уже давно живут рядом, но до сих пор не доверяют друг другу. В попытках наладить диалог между ними школы учредили программу обучения зверей вместе с людьми. Среди таких новых учеников оказывается и волк Цунагу, которого в новом коллективе принимают далеко не все. Однако ему удается найти подругу: девушка Мари видит его доброе сердце и начинает проводить с новым одноклассником много времени. Постепенно их чувства становятся глубже и сильнее, и это категорически не могут принять те, кто не допускает саму мысль о том, что звери могут быть равными людям.



Чтобы узнать, как теперь поменяется жизнь Мари и Цунагу, смотрите аниме «Любовь сквозь стены» в подписке Amediateka на Wink.

