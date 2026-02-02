Любить (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Лида настолько влюблена в молодого ученого Игоря, что ради его счастья готова на все. Даже взять кредит под залог своей квартиры ради его обучения в аспирантуре. Игорь переезжает в Москву и зовет с собой Лиду, она бросает все и едет с ним. Но в столице Игорь присмотрел себе более выгодную партию - дочку ректора, и бросил Лиду в тот день, когда она узнала, что беременна.



Для Лиды начинаются тяжелые времена. Она берется за любую работу, и судьба приводит ее в дом супругов Анны Аркадьевны и Вадима Юрьевича. Лида устраивается к ним домработницей, и Вадим начинает оказывать ей знаки внимания, на которые она готова ответить взаимностью…

