LurjCast. Сезон 1
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, LurjCast. Сезон 1 110 серий
Образовательные18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

LurjCast հայկական փոդքասթ է, որը վարում են ArmComed-ի Նարեկ Մարգարյանը ր Սերգեյ Սարգսյաը։ Այն ներկայացնում է խորքային զրույցներ հայ հայտնի մասնագետների, քաղաքական գործիչների և հասարակական գործիչների հետ՝ անդրադառնալով կարևոր սոցիալական, քաղաքական և մշակույթային թեմաներին։ Թողարկումներն ընդգրկում են թեմաներ, ինչպիսիք են քաղաքականությունը, պատմությունը և արդի իրադարձությունները։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные

Рейтинг