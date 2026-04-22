LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, LurjCast. Сезон 1 110 серий
Образовательные18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
LurjCast հայկական փոդքասթ է, որը վարում են ArmComed-ի Նարեկ Մարգարյանը ր Սերգեյ Սարգսյաը։ Այն ներկայացնում է խորքային զրույցներ հայ հայտնի մասնագետների, քաղաքական գործիչների և հասարակական գործիչների հետ՝ անդրադառնալով կարևոր սոցիալական, քաղաքական և մշակույթային թեմաներին։ Թողարկումներն ընդգրկում են թեմաներ, ինչպիսիք են քաղաքականությունը, պատմությունը և արդի իրադարձությունները։