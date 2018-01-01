Litput (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Litput. Сезон 1 20 серий
О сериале
На канале можешь регулярно видеть видео ролики по игре Фортнайт от простых веселых до гайдов, секретов, багов и прохождение карт.
В Fortnite играю с самого релиза королевской битвы, можно сказать с нулевого сезона. Больше всего нравится в игре Фан от игры.
До Фортнайт на канале была основной игрой Warface, но время идёт и все меняется так же на канале можете найти прохождение по другим играм..
Например Как достать соседа, Мортал комбат, Губка Боб квадратные штаны или просто флэш играм.Видеоблог «Litput» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.