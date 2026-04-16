Лесные. Сезон 1
Wink
Сериалы
Лесные
1-й сезон

Лесные (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Лесные. Сезон 1 15 серий
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Увлекательная программа о жизни и быте в лесу, настоящем бушкрафте, о красотах необъятной Матушки-России. Зрители узнают, как приготовить вкуснейшую еду на свежем воздухе, используя минимальное количество средств цивилизации, имея под руками лишь дары природы.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг