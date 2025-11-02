Ленье Перо vs Джордан Томпсон (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

«Собираюсь показать, почему я непобедимый, и стать первым чемпионом мира в тяжелом весе из Кубы», – смело заявил Ленье Перо, комментируя грядущее противостояние с Джорданом Томпсоном. Перспективный боец действительно до сих пор ни разу не проигрывал, но и соперников уровня экс-претендента на мировой титул у него пока не было. Томпсон же возвращается на ринг спустя более двух лет с последнего поединка – тогда британца в чемпионской схватке уничтожил и отправил в нокаут Джей Опетайя. Джордану пришлось пропустить 25 месяцев и подняться из первого тяжелого в тяжелый вес, чтобы вновь заняться делом всей жизни. Но и здесь у него на пути опаснейший оппонент. Предсказать исход встречи – нереально.

